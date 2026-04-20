Golpeó a su pareja en la cabeza con una piedra hasta matarla: asesino de mujer venezolana se entregó a la policía

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Una mujer venezolana fue la víctima de un violento crimen, en el barrio Los Motilones de Cúcuta (Colombia). Su pareja sería el homicida.

Autoridades locales identificaron a la infortunada como Mayerlin del Valle Bastida Sequera, de 36 años de edad.

El homicidio ocurrido durante la noche del pasado jueves, 16 de abril, en la avenida 4, entre calles 13 y 14 del barrio colombiano.

Golpeó a la venezolana con una piedra hasta matarla

De acuerdo con la información publicada por el medio local La Opinión, cerca de las 8:15 de la noche del día de los hechos, residentes del sector alertaron a las autoridades sobre acalorada discusión de pareja en la calle.

Cuando salieron de sus casas, los lugareños hallaron a Bastida Sequera tendida en el suelo con una herida profunda en la parte posterior de la cabeza. Junto al cuerpo encontraron una piedra ensangrentada, la cual habría sido utilizada por el agresor para asesinarla.

Se presume que, en medio de la discusión, el hombre atacó sin piedad a su pareja con la piedra. La golpeó varias veces en la parte posterior de la cabeza hasta dejarla tendida, agonizante, sobre el asfalto.

El homicida se entregó ante las autoridades

A pesar de que la mujer fue trasladada de urgencia por la Policía a la Unidad Básica de Comuneros, los médicos confirmaron su fallecimiento por consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Sus allegados fueron los primeros en identificar a la venezolana en el centro asistencial.

Horas después del crimen, el presunto agresor, quien era la pareja sentimental de la víctima, se presentó voluntariamente ante las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, donde admitió su responsabilidad en el feminicidio.

El agresor quedó bajo custodia. Investigadores de la policía judicial analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad presentes en la escena del crimen, las cuales serán fundamentales para el proceso de judicialización.

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