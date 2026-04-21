Identifican al autor del tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán: dos fallecidos y trece heridos

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Tras el tiroteo que se registró en las Pirámides de Teotihuacán este lunes, autoridades del Estado de México confirmaron la identidad de tres ciudadanos colombianos, quienes resultaron heridos.

Asimismo, tras el violento incidente se reportaron otras personas lesionadas de distintas nacionalidades. Los nombres forman parte del informe oficial emitido por organismos de protección civil.

El hecho ocurrió en horas del mediodía, cuando visitantes recorrían la Pirámide de la Luna. Testigos del hecho relataron que escucharon al menos 20 detonaciones de arma de fuego.

Identifican al responsable del tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán

El agresor, quien fue identificado por la Fiscalía mexicana como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, disparó desde lo alto de la estructura y luego se quitó la vida.

Entre los afectados figura un menor de seis años de edad. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el niño recibió dos impactos de bala en la tibia y el peroné del lado derecho.

Inicialmente, el menor de edad fue trasladado en el Hospital General de Axapusco y luego pasó a centros de mayor complejidad para su estabilización. La madre del menor, Dayana Paola Castro, de 37 años, también resultó herida durante el ataque.

El reporte médico de la mujer reveló que esta sufrió lesiones por arma de fuego en la rótula izquierda y el glúteo derecho.

Trece lesionados y dos fallecidos

La tercera ciudadana colombiana quedó identificada como Luisa Fernanda Puentes Altzate, de 22 años, quien sufrió lesiones de tipo musculoesquelético. La Cancillería de Colombia informó que las mujeres heridas se encuentran estables.

Estas últimas se suman a un listado de trece personas heridas durante el ataque armado ocurrido en el complejo arqueológico.

Entre los lesionados figura, además, una ciudadana canadiense, una mujer de nacionalidad rusa, dos mujeres procedentes de Brasil, además de cuatro mujeres y dos hombres de Estados Unidos. Todos permanecen bajo observación médica.

Hallan el arma de fuego utilizada por el tirador

Las autoridades precisaron que no todas las lesiones responden a impactos de arma de fuego; también se reportan lesiones ocasionadas por caídas durante el intento de evacuación del sitio.

El Gabinete de Seguridad mexicano confirmó que el ataque dejó una víctima mortal de nacionalidad canadiense, reseñó Infobae. Las autoridades precisaron que el agresor murió en el mismo sitio por un disparo autoinfligido, acción que dejó un total de dos fallecidos.

Las autoridades del Estado de México hallaron en el sitio el arma de fuego utilizada durante el ataque contra los turistas, varios cartuchos y un arma blanca.

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