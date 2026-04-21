Acusan al cantante D4vd del asesinato de Celeste Rivas: estos son los detalles de la investigación

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El mundo del entretenimiento recibe con asombro la noticia de un proceso judicial que vincula a una estrella emergente de la música alternativa con un crimen violento. Las autoridades de Los Ángeles mantienen un hermetismo riguroso sobre las causas exactas del fallecimiento de la menor de edad.

La comunidad de Lake Elsinore, ciudad natal de la víctima, sigue de cerca cada movimiento en la corte tras meses de incertidumbre por la desaparición de la joven. El caso genera una fuerte presión mediática sobre el entorno del rapero, cuya familia intentó inicialmente bloquear las citaciones judiciales.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles confirma que el cantante D4vd se declara no culpable del asesinato de la adolescente de 14 años Celeste Rivas en Los Ángeles. Se conoció que la víctima desapareció en 2024 y que la policía halló su cuerpo desmembrado dentro del Tesla del artista.

¿Cómo ocurrió el hallazgo en Los Ángeles?

El cuerpo de Rivas Hernández apareció el pasado 8 de septiembre en el interior de un Tesla Model Y registrado a nombre del cantante en una dirección de Texas. El vehículo se encontraba estacionado en un barrio exclusivo de Hollywood Hills con apariencia de abandono cuando fue remolcado a un depósito.

Detectives de homicidios que registraron el auto encontraron una bolsa para cadáveres con un fuerte olor a descomposición y cubierta de insectos, según documentos judiciales. Al abrir la cremallera, los investigadores descubrieron un torso y una cabeza, además de una segunda bolsa con las extremidades amputadas.

La menor de edad habría cumplido 15 años apenas un día antes del macabro descubrimiento realizado por los agentes del orden en el depósito de vehículos. Los abogados del músico nacido en Houston emitieron un comunicado donde afirman que su cliente no causó la muerte de la joven latina.

¿Cuál es la estrategia de la defensa?

Los litigantes aseguran que las pruebas reales demostrarán que David Burke no cometió el crimen y prometen defender su inocencia de manera enérgica ante el gran jurado. El artista de 21 años permaneció bajo vigilancia secreta hasta su detención definitiva el pasado jueves en una residencia de Hollywood.

La causa de muerte se mantiene bajo reserva por orden de un juez para proteger la integridad de la investigación que lidera la Oficina del Forense del Condado. El médico forense indicó a la agencia Associated Press que los detalles de la autopsia permanecerán bloqueados hasta que la policía solicite el levantamiento.

El cantante, popular entre la Generación Z por éxitos virales en TikTok como "Romantic Homicide", canceló sus compromisos internacionales tras la difusión de su implicación. Sus padres y hermanos se opusieron previamente en tribunales de Texas a las exigencias de testificar sobre el paradero del vehículo y del artista.

¿Qué impacto tiene en su carrera?

D4vd alcanzó la cima de las listas de Billboard en 2022 y firmó contratos importantes con sellos discográficos de renombre antes de que estallara el escándalo judicial. Su gira por Norteamérica continuó inicialmente tras el hallazgo del cuerpo, pero la presión legal forzó la suspensión de sus conciertos en Europa.

La familia de Celeste Rivas Hernández mantiene una privacidad absoluta y evita realizar declaraciones públicas sobre la imputación de homicidio en primer grado contra Burke. La comunidad espera que el juicio aclare cómo llegó el cadáver de la adolescente hasta el auto personal del rapero el año pasado.

El proceso legal marcará un hito en la justicia de California debido a la notoriedad del acusado y la brutalidad de los hechos descritos en los informes. El cantante D4vd se declara no culpable del asesinato de la adolescente de 14 años Celeste Rivas en Los Ángeles hoy mientras espera su próxima audiencia.

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