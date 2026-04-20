Aparatoso accidente se registró en la ARC este 20 de abril: esto se sabe

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En horas de la mañana de este lunes, 20 de abril, se registró un aparatoso accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro, específicamente a la altura del puente La Morita, cerca de la estación de servicio en el canal con sentido Maracay-Caracas.

De acuerdo con el reporte de El Periodiquito, se reportó que algunas personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos accidentados en el lugar, por lo que se requirió con urgencia la presencia de unidades de ambulancia, bomberos y equipos de rescate.

Camión impactó contra la defensa de la ARC

En imágenes compartidas por el medio digital se puede observar que, aparentemente, el vehículo afectado sería un camión de tipo remolque, el cual transportaba otro automóvil.

Al parecer, por razones que aún se desconocen, el camión impactó contra la defensa lateral de la vía y quedó atrapado bajo un tramo elevado de la autopista.

Se desconoce si hubo heridos tras el accidente vial. Se espera mayor información.

Dos fallecidos tras accidente en la Autopista Regional del Centro

De acuerdo con otra publicación del medio digital, durante este fin de semana se registraron distintos accidentes en la Autopista Regional del Centro, los cuales dejaron un saldo de dos jóvenes fallecidos.

Las víctimas son una mujer de 20 años de edad y un hombre de 19 años, quienes fallecieron en sinistros viales ocurridos en los kilómetros 86 y 89.



Uno de los accidentes tuvo lugar en el kilómetro 89, sentido Caracas-Maracay, cuando una camioneta marca Toyota modelo 4Runner, color Gris, volcó en la vía. En este primer caso, falleció el ciudadano Pedro José Pérez Mora de 19 años de edad.

Mientras que en el segundi incidente, un vehículo salió de la carretera y luego volcó. Una dama identificada como Nicoll Paola Arandía Fuentes, de 20 años de edad, murió en el hecho. El evento vial ocurrió en el sentido hacia Maracay.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

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