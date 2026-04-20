Era un militar retirado: revelan identidad del tirador que asesinó a ocho niños en Luisiana

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Luisiana reveló la identidad del responsable del tiroteo en el que fueron asesinados ocho niños en el sur de Shreveport.

De acuerdo con el reporte oficial, el tirador, quien murió tras enfrentarse a las autoridades durante una persecución, respondía al nombre de Shamar Elkins.

Tras cometer el lamentable crimen, Elkins condujo hacia Bossier City, sin embargo, fue abordado y abatido por las autoridades.

Ocho niños muertos tras tiroteo en Luisiana

La masacre ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana (hora local), indicaron las autoridades. El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon, identificó a Elkins y señaló que los detectives están convencidos de que se trató de “un incidente totalmente doméstico”.

La directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, dijo a CNN, Shamar Elkins, de 31 años, era un exmilitar que finalizó su servicio en 2016.

Durante la madrugada del domingo, ocho niños fueron asesinados en tres viviendas distintas, al sur de la ciudad. El incidente quedó catalogado como el tiroteo masivo más mortífero en EEUU desde enero de 2024.

Horas antes de la masacre, el hombre publicó una foto junto a su hija en Facebook. También publicó imágenes en las que aparecía con siete niños, durante una visita a la iglesia por Pascua. “Feliz Pascua, tuve un día maravilloso en la iglesia por primera vez con todos mis hijos, qué día tan bendecido”, escribió en su publicación.

Revelan antecedentes de Shamar Elkins

Según un informe de New York Post, Elkins realizó una publicación anterior, en la cual reveló dificultades con su salud mental y pidió protección para su mente y emociones.

“Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a proteger mi mente y mis emociones. Cuando la negatividad surja, recuérdame decir: ‘No me pertenece, en el nombre de Jesús’. Cuando la depresión trate de establecerse, cuando la ira surja, cuando la ansiedad o el pánico lleguen, dame la conciencia de reconocer lo que no viene de Ti y la fuerza para rechazarlo de inmediato en el nombre de JESúS”, publicó el hombre.

Elkins presentó antecedentes que incluyen una detención en marzo de 2019, tres años después de terminar su servicio militar en 2016, por uso ilegal de armas y portar un arma de fuego en propiedad escolar.

Ese incidente ocurrió a 90 metros de una escuela secundaria de Shreveport, donde realizó cinco disparos hacia un automóvil en huida. En esa ocasión, se declaró culpable de uso ilegal de armas y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.

La policía estatal de Luisiana solicitó a quienes cuenten con fotos, grabaciones o información relevante sobre el caso, que la reporten ante los organismos de seguridad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube