Extrajo el órgano equivocado a un paciente durante una cirugía: acusan a cirujano por homicidio

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Un médico cirujano enfrenta una acusación por homicidio involuntario, tras cometer un grave error durante una cirugía, el cual derivó en la muerte de su paciente.

Un gran jurado presentó la acusación por homicidio involuntario en segundo grado contra el doctor Thomas Shaknovsky. De acuerdo con el documento, se le imputó por los hechos ocurridos en agosto de 2024.

Extrajo el órgano equivocado a su paciente

La Oficina del Fiscal del Primer Circuito Judicial de Tampa, Florida (EEUU) informó que el doctor quedó imputado por el cargo penal luego de que los fiscales determinaran que, durante un procedimiento programado como una esplenectomía laparoscópica (extracción del bazo), terminara por remover el hígado del paciente.

El procedimiento ocurrió el 21 de agosto de 2024 y estaba planificado como una cirugía mínimamente invasiva para extirpar el bazo. Sin embargo, los investigadores revelaron que el órgano removido fue el hígado, lo que derivó en complicaciones fatales inmediatas.

El paciente fue descrito como un hombre de 70 años, originario de Muscle Shoals, Alabama, publicó Univisión.

Suspenden al cirujano por grave error durante cirugía

Tras el fallecimiento, las autoridades iniciaron una revisión del caso. Posteriormente, un gran jurado determinó que había elementos suficientes para proceder con la acusación penal por homicidio involuntario en segundo grado.

El médico quedó suspendido en Florida luego de la intervención quirúrgica. Además, registros médicos indicaron que en el estado de Alabama el doctor entregó voluntariamente su licencia profesional, en medio de un proceso regulatorio para revocarla.

El sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, señaló que la investigación se realizó con base en los hechos y sin interferencias externas.

Hasta el momento, los registros judiciales disponibles no mostraron la identificación de un abogado defensor para el médico acusado.

El proceso penal continuará en la corte del Primer Circuito Judicial de Florida.

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