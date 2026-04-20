Adolescente desaparece en el Lago de Maracaibo: estaba de paseo con unos amigos

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Un joven de 16 años está reportado como desaparecido desde la tarde de este domingo, 19 de abril, cuando compartía con un grupo de amigos en el parque recreacional Vereda del Lago 2, en Maracaibo, estado Zulia.

​De acuerdo con los primeros reportes del incidente, el adolescente está identificado como Abdón José Maican Percefiel, de 16 años.

En el momento de los hechos, el muchacho se encontraba en compañía de su novia y varios amigos. Repentinamente, decidió saltar al agua junto a otro compañero, un joven de 18 años.

Cuerpos de seguridad buscan al adolescente en el Lago de Maracaibo

​Testigos presenciales relataron cómo el joven desapareció en cuestión de segundos. Su compañero intentó rescatarlo, pero no lo logró.

La novia de la víctima y el resto de los presentes alertaron de inmediato a las autoridades.

​​Minutos después del incidente, se activó un intenso operativo de rastreo en el que participaron al menos 40 funcionarios de diversos organismos, como el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Policía de Maracaibo (Polimaracaibo), Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana.

​A pesar del despliegue, las labores de búsqueda tuvieron se suspendieron en horas de la noche, debido a la poca visibilidad.

Desapareció poco antes de su cumpleaños

Familiares de Abdón permanecieron en el sitio, aferrados a la esperanza de encontrar al adolescente.

Maican Percefiel cumpliría 17 años el próximo miércoles, 22 de abril, una fecha que ahora queda marcada por la incertidumbre y el luto, reseñó el medio Qué Pasa.

​A primera hora de la mañana de este lunes, los cuerpos de rescate y buzos especializados retomaron las labores de búsqueda en las riberas del lago.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la prudencia y a respetar las prohibiciones de baño en zonas no aptas del Lago.

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