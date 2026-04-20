Aragua: PNB abate a sujetos tras violento enfrentamiento en Magdaleno

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Un operativo de seguridad en el estado Aragua terminó en un enfrentamiento entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y presuntos antisociales en el sector Villa Puntica, en Magdaleno, municipio Zamora.

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril durante labores de patrullaje en la zona sur de la entidad. La situación generó alarma en la comunidad, debido al intercambio de disparos registrado en el área.

Patrullaje y reacción violenta

De acuerdo con la versión oficial, los funcionarios del comando rural realizaban labores preventivas cuando detectaron la presencia de dos sujetos sospechosos. Al notar la comisión policial, estos habrían reaccionado de forma agresiva.

Ante el ataque, los efectivos de la PNB hicieron uso de la fuerza pública para neutralizar la situación. El enfrentamiento se extendió por varios minutos, hasta que la escena fue controlada por las autoridades, según informó Diario el Oriental.

Traslado de los heridos

Una vez finalizado el intercambio de disparos, los sujetos involucrados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano por los propios funcionarios.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento, fallecieron poco después de ingresar al recinto asistencial. Los mismos quedaron identificados por las autoridades como José Alfredo Ceballos (22) y Eduardo José Méndez León (24).

Tras el suceso, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Aragua, donde se llevarán a cabo las autopsias de ley.

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