Venezolana asesina a su pareja y se da a la fuga: un vecino relató cómo ocurrieron los hechos

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Una mujer venezolana está acusada por el asesinato de su pareja, en medio de una discusión en la comuna de Santiago, en Chile.

Tras cometer el crimen, la sospechosa se dio a la fuga, por lo que las autoridades desplegaron una intensa búsqueda.

De acuerdo con los reportes del caso, cerca de las 10:30 de la noche de este domingo, un vecino de un edificio residencial ubicado en la calle San Diego llamó a la policía local (Carabineros) para reportar una fuerte discusión que se registró en el piso 12.

La pareja venezolana peleaba en su vivienda

El hombre reportó que sus vecinos, una pareja de ciudadanos venezolanos, sostenía una acalorada riña por motivos que aún se desconocen.

En medio de la pelea, la mujer, de 32 años de edad, tomó un cuchillo de “grandes dimensiones” y le propinó una puñalada mortal en la zona del tórax a su pareja.

El hombre, de 28 años, logró caminar malherido hasta el pasillo, donde el vecino, testigo clave de la investigación, lo encontró mientras se desangraba, estaba tendido en el suelo.

Minutos más tarde, la víctima murió en el lugar, reseñó BioBioChile.

La mujer había denunciado a su pareja por violencia

La división OS9 de Carabineros se trasladó hasta el lugar y quedó a cargo de investigar las circunstancias en las que ocurrió este crimen.

Por su parte, el fiscal Felipe Olivari confirmó que la autora del homicidio se dio a la fuga y hasta ahora no ha sido encontrada.

Los involucrados son ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular en Chile.

Como antecedente, la víctima fatal había sido denunciado anteriormente por la mujer, quien lo acusaba por actos de violencia intrafamiliar.

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