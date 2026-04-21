Localizan sin vida a joven desaparecido en el Lago de Maracaibo: así ocurrieron los hechos

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Grupos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del joven Abdon José Maikan Percefiel, de 16 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en el Lago de Maracaibo.

De acuerdo con el reporte de El Regional del Zulia, los rescatistas culminaron con éxito las labores de búsqueda del adolescente cuya desaparición se reportó en horas de la tarde de este domingo, 19 de abril, en la segunda etapa de la Vereda del Lago.

El jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan), Ramón Mavares, tras recibir el reporte de la desaparición por inmersión, se activó el protocolo de búsqueda.

Localizan el cuerpo del adolescente desaparecido en el Lago de Maracaibo

Este protocolo permitió que los funcionarios de Protección Civil Maracaibo, el Cuerpo de Bomberos, Bomberos Marinos, Policía Municipal, Policía del Estado Zulia y la Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana se desplegaran en el área.

Según Mavares, el joven fallecido se sumergió en una playa prohibida del reconocido parque de la entidad marabina. Fue entonces cuando fue succionado por un remolino, a pocos metros del rompeolas que bordea la orilla.

Lamentablemente, el cuerpo del adolescente fue hallado por un grupo de rescatistas cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes.

Mavares hizo un llamado a la conciencia ciudadana, e instó a los visitantes del parque a que no practiquen actividades riesgosas que pueden resultar en tragedias.

Familiares presenciaron el rescate del cuerpo

El lamentable incidente que terminó con la vida del adolescente inició como un domingo de distracción entre un grupo de amigos.

Maicán compartía con sus compañeros en las orillas del parque junto a su pareja y un par de acompañantes cuando ocurrió el fatal incidente.

Los parientes de la víctima, pernoctaron en las cercanías del parque con la esperanza de encontrar con vida al menor de edad. Sin embargo, lamentablemente, presenciaron el momento cuando las autoridades extrajeron sus restos.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encargaron de realizar los procedimientos legales pertinentes para el traslado del cuerpo a medicina forense.

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