Doble homicidio conmociona a Carabobo: fanatismo religioso habría sido el móvil

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El fanatismo religioso habría sido el motivo que llevó a un hombre a cometer el macabro crimen que terminó con la vida de una madre y su tío en el estado Carabobo.

El crimen se registró este domingo, 19 de abril, en el sector La Barraca del barrio América B, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

De acuerdo con el reporte de la periodista Heberlizeth González, el crimen habría sido planificado detenidamente por un hombre apodado “Cheo”, identificado por medios locales como Roberto Salas.

Mató a su expareja por negarse a retomar su relación

El hombre terminó con la vida de su expareja, Vanessa Centeno, de 42 años y madre de dos hijas, y el tío de esta, Orlando Rodríguez, de 72 años.

Según la información compartida por la comunicadora, el victimario no llegó solo hasta la casa de la víctima. Al parecer, la madre del agresor habría sido su cómplice.

Se pudo conocer que la mujer habría sido quien se acercó hasta la vivienda y pidió que le abrieran la puerta con el pretexto de que quería “buscar un televisor”.

Una vez que ella entró, el hombre cometió la agresión en frente de una niña de 12 años, naicda de la relación entre Salas y Centeno.

Posteriormente, se conoció que “Cheo” dejó una nota en la cual confesó que el motivo del crimen habría sido el rechazo sentimental de la mujer y el fanatismo religioso.

“Si no eres para mí, no eres para nadie”, fue la frase que el homicida dijo a su expareja antes de dispararle contra Vanessa.

Fanatismo religioso sería el motivo del crimen

Sin embargo, cuando el tío de la víctima intentó defenderla, Salas actuó con ensañamiento y le propinó al menos 16 heridas con un arma blanca.

El motivo del odio hacia Orlando, supuestamente, sería que este retiró de la casa varias figuras religiosas alusivas a “santos” que el agresor utilizaba para practicar la santería.

“Lo peor de todo fue haberse metido con mis santos”, manifestó “Cheo” en su nota.

Tras cometer el crimen, el implicado intentó quitarse la vida, pero no lo logró.

Antes de retirarse de la escena, dejó dinero a sus hijos. Las autoridades habrían detenido a la madre de “Cheo”, luego de que se encontraran prendas de ropa ensangrentadas en su residencia.

Autoridades se desplegaron para localizar al homicida.

La familia despidió a Vanessa, vestida con el traje que usaría para los 15 años de su hija mayor, celebración que se realizaría el próximo sábado.

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