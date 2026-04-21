La terrible historia tras la muerte del bebé Enmanuel Mercado: Cicpc esclarece el crimen

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La conmoción se apodera del estado Zulia tras confirmarse el atroz infanticidio del pequeño Enmanuel de Jesús Mercado Mejía, de apenas cuatro meses de nacido.

Por este hecho, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la madre del infante y a su padrastro.

La información y los detalles del terrible crimen fueron divulgados por el director del Cicpc, Douglas Rico, durante este 21 de abril.

La terrible historia tras la muerte Enmanuel Mercado

Al respecto, Rico reveló que el pasado 12 de abril, el pequeño Enmanuel ingresó a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo con múltiples lesiones de gravedad.

Pese al esfuerzo de los médicos, el lactante falleció poco después, por lo que las inconsistencias en el relato de quienes lo llevaron al centro asistencial activaron de inmediato las alarmas de las autoridades técnico-científicas.

Las pesquisas de los sabuesos de la Delegación Municipal Machiques determinaron que la madre del bebé, Luz Dary Mejía Romero (30), dejó al niño bajo el cuidado de su actual pareja, Fernando de Jesús Mercado Sierra (28), para asistir a una celebración.

Según las investigaciones, el llanto inconsolable del pequeño enfureció a Mercado Sierra, quien arremetió contra el menor propinándole una brutal golpiza.

Al notar que el bebé estaba malherido, el padrastro lo trasladó al centro de salud. Sin embargo, en un intento por evadir la justicia, proporcionó varias versiones contradictorias sobre el origen de las heridas.

Las pruebas forenses y las contradicciones durante los interrogatorios terminaron señalándolo como el autor material de las agresiones.

Tanto la madre, por su presunta omisión y negligencia, como el padrastro, por la ejecución directa del crimen, fueron puestos bajo custodia.

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