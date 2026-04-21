Tribunal europeo falla a favor de venezolanos: detalles del caso

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Este martes 21 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió una sentencia a favor de un grupo de venezolanos.

De acuerdo con el escrito, se dictaminó que Países Bajos cometió graves violaciones contra siete ciudadanos interceptados en aguas de Curazao en el año 2019.

Según el reporte de EFE, el fallo de los magistrados con sede en Francia destaca el uso de fuerza excesiva y la privación de asistencia legal básica.

¿Qué pasó?

Al respecto, la sentencia hace referencia a la violación del Artículo 3 de la Convención Europea, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos.

El dictamen reseña que cuatro de los venezolanos se vieron envueltos en un violento incidente durante un traslado de centro de detención, donde se utilizaron pelotas de goma.

En tal sentido, tres de los demandantes presentaron pruebas fehacientes de haber resultado heridos por estos impactos y golpeados en la espalda, hechos que el gobierno neerlandés nunca investigó adecuadamente.

Ante ello, los magistrados estimaron por unanimidad que se infringieron los artículos 4 y 5 de la Convención, debido a que el grupo de venezolanos fue privado de asesoramiento legal durante su primera semana de detención.

Aunque luego obtuvieron asistencia, las autoridades judiciales de Curazao desestimaron sus recursos de expulsión de forma sistemática.

Como consecuencia de estas violaciones demostradas, la Corte Europea ordenó a Países Bajos pagar daños morales a los afectados en concepto de daños morales, 5.000 euros a cuatro de los demandantes y 1.625 a tres de ellos.

El fallo del TEDH desestimó otras alegaciones por motivos de procedimiento, pero deja un precedente claro sobre el trato que las islas neerlandesas del Caribe deben dar a los solicitantes de asilo venezolanos.

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