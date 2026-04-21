Incendio de vehículo en la torre KLM de Chacao: imágenes del siniestro

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Momentos de tensión se vivieron este lunes en la urbanización Los Palos Grandes, luego de que se reportara el incendio de un vehículo en el nivel de estacionamiento de la Torre KLM.

El incidente generó una densa columna de humo que alertó a transeúntes y trabajadores de la zona de oficinas.

Para sofocar el siniestro, funcionarios de Protección Civil Chacao y Bomberos de Caracas se encargaron de las labores de extinción del fuego y refrescamiento del área.

Mientras que la Policía de Chacao realizó el acordonamiento preventivo de la zona para facilitar el acceso de las unidades de emergencia y Salud Chacao se presentó en el lugar para brindar atención inmediata en caso de inhalación de humo.

Saldo del suceso

Tras completar las labores de extinción, las autoridades confirmaron que el evento dejó únicamente daños materiales en el vehículo afectado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni ciudadanos afectados por los gases emanados durante la combustión.

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