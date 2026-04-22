Muere coronel del Ejército herido durante incursión estadounidense del 3 de enero: esto se sabe

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El coronel del Ejército nacional, Helmer David Prato Veloz, falleció tras ser herido durante la incursión de Estados Unidos en Fuerte Tiuna, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El deceso del militar se registró en horas de la mañana de este martes, 21 de abril. De acuerdo con los reportes, Prato falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la operación militar estadounidense, realizada durante la madrugada del pasado 3 de enero.

Falleció por causa de las heridas que sufrió el 3 de enero

El funcionario fue sometido a múltiples cirugías y requirió cuidados médicos intensivos durante los últimos meses. Sin embargo, sucumbió ante las secuelas de los daños físicos que sufrió.

La hermana del militar, Silenia Prato, relató que el oficial estaba de guardia en las instalaciones militares cuando fue alcanzado por los proyectiles y explosivos.

Lamentan muerte del coronel del Ejército

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, lamentó la muerte Prato. "Tuvimos la triste y lamentable noticia del fallecimiento de un coronel que estuvo en combate el 3 de enero. Honor y gloria a nuestros combatientes del 3 de enero", manifestó la mandataria encargada durante un encuentro con sectores sociales y políticos en el estado Falcón.

Por su parte, el comandante general del Ejército, mayor general Rubén Darío Belzares Escobar, emitió un obituario oficial, con el que calificó a Prato Veloz, director del Centro de Adiestramiento Cacique Tiuna, como un oficial ejemplar, cuyo servicio se definió “por el firme compromiso con la patria”.

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