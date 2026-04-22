Mató a sus dos exesposos el mismo día: mujer enfrenta pena de muerte por los crímenes

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Una mujer enfrenta una condena de pena de muerte, por su responsabilidad en la muerte de dos de sus exparejas.

La acusada, Susan Avalon, los disparó a dos hombres hasta la muerte, uno de los crímenes se registró en Manatee y el otro aquí en Tampa, en la ciudad de Florida, Estados Unidos.

La fiscalía calificó los crímenes como fríos y premeditados. Las autoridades capturaron a Avalon, de 51 años, luego de que asesinara a sus dos exmaridos el mismo día.

Mató a sus dos exesposos el mismo día

El día de los hechos, la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee recibió una sobre un tiroteo en el vecindario de Heritage Harbor. Cuando llegaron los agentes, vieron a un hombre de 54 años con dos heridas de bala.

El hombre recibió un disparo en el abdomen y dijo a las autoridades que el tirador habría sido "posiblemente” su exesposa.

La hija del hombre, de 15 años, estaba en la casa y escuchó los disparos, revelaron las autoridades. La adolescente vio a alguien con una sudadera gris y una mascarilla que escapaba en una camioneta Honda Odyssey.

El hombre de 54 años fue trasladado a un hospital local, donde murió por causa de sus heridas, según la Oficina del Sheriff.

Las autoridades detallaron que Avalon se presentó en la casa de la víctima y se hizo pasar por una repartidora de comida, reseñó Telemundo.

Los registros judiciales de la Oficina del secretario del Condado de Manatee indicaron que Avalon y el hombre de 54 años llevaban casi una década divorciados y lidiaban con problemas de custodia de menores, así como con disputas por la manutención de los hijos.

La policía abordó a Avalon en su casa en el condado de Citrus. La vieron cuando limpiaba su vehículo.

Enfrenta pena de muerte por asesinato de sus exesposos

Luego, investigadores comenzaron a indagar sobre el segundo exmarido de Avalon, quien vivía en Tampa. La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee solicitó la ayuda del Departamento de Policía de Tampa para verificar el estado del hombre y descubrieron que había sido asesinado a tiros en su casa.

La policía de Tampa dijo que el incidente estaba relacionado con "una investigación de homicidio en curso que está llevando a cabo la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee".

Luego, detallaron que Avalon habría acudido primero a Tampa para matar a su segundo exmarido antes de dirigirse al condado de Manatee y dispararle a su primer exmarido.

Avalon fue arrestada por agentes del condado de Citrus, donde reside.

Familiares de las víctimas manifestaron su alivio por la posible condena contra la agresora. Avalon cometió ambos crímenes el mismo día en diciembre de 2025.

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