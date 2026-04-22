Madre y sus dos hijos son brutalmente asesinados en su vivienda: una de las víctimas estaba embarazada

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Tres integrantes de una familia fueron brutalmente asesinados dentro de su vivienda, en una escena catalogada como de “extrema violencia”.

El incidente se registró en el estado de Alabama, Estados Unidos. Los cuerpos sin vida de las víctimas se localizaron dentro de la vivienda, una de ellas estaba en estado de embarazo.

Las víctimas quedaron identificadas como una mujer de 46 años, su hija de 17 años, quien se estaba embarazada, y un niño de 12 años.

Las víctimas estaban atadas de manos

De acuerdo con los primeros informes oficiales, los cuerpos se localizaron dentro de la vivienda con signos evidentes de agresión, por lo que las autoridades estimaron que se trató de un ataque premeditado.

Las autoridades revelaron que las víctimas tenían las manos atadas, lo que refuerza la hipótesis de que fueron sometidas antes de ser asesinadas. Investigadores también indicaron que la escena sugiere la posible participación de más de una persona, debido a la naturaleza del crimen, reseñó Mundo X News.

Rescatan a bebé con vida

Por otra parte, se conoció que un bebé fue encontrado con vida dentro de la casa. El menor fue rescatado por las autoridades y trasladado a un lugar seguro mientras continúan las investigaciones.

Equipos forenses y agentes policiales trabajan en la recopilación de evidencia, el análisis de la escena, entrevistas a vecinos y la revisión de cámaras de seguridad en áreas cercanas.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero las autoridades indicaron que siguen varias pistas.

La comunidad exige respuestas rápidas y justicia para la familia afectada.

Las autoridades reiteraron que este tipo de crímenes son considerados de alta prioridad, por lo que se espera que en las próximas horas o días se puedan ofrecer más detalles sobre los responsables.

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