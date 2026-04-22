Cuidado con nueva táctica para cobrar rescates falsos en Venezuela: PNB alerta

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Una nueva táctica extorsiva para cobrar rescates falsos toma fuerza en Venezuela, por lo que autoridades policiales toman medidas y alertan a la población.

A través de sus canales oficiales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) compartió detalles y las herramientas que tiene la población para actuar contra este nuevo método delictivo.

Aprende a identificar las señales de la nueva táctica de extorsión

Según el reporte de la PNB, los delincuentes se basan en la manipulación psicológica para aislar a los trabajadores, específicamente de delivery, cortar su comunicación y, simultáneamente, exigir pagos de "rescate" a sus familiares simulando un secuestro que no es real.

El modus operandi se puede identificar cuando usan números extranjeros (+57) solicitando pagos en divisas; dan instrucciones para activar el "modo avión" o apagar el celular y hacen

pedidos en zonas aisladas o de difícil acceso.

Los criminales activan una fase de engaño que funciona de la siguiente manera, según lo que explican los cuerpos policiales:

Te contactan vía WhatsApp a través de números extranjeros (mayormente +57) para servicios con pago en efectivo (divisas). Te llevan a una zona lejana, te piden enviar una foto para guiarte y te piden activar el modo avión por motivo de seguridad. Mientras estás incomunicado, llaman a tu familia, usando tu voz, foto y datos para simular un secuestro y exigir dinero por tu liberación.

En tal sentido, la PNB recomienda no aislarse, mantener la calma, compartir la ubicación y denunciar ante su Unidad Contra Secuestro y Extorsión, que se encuentra operativa en el municipio El Hatillo, específicamente en la Avenida Principal de La Lagunita, Quinta Casa Bianca.

Además, se insta a la población a no realizar transferencias de bienes ni capitales y a formalizar su denuncia de manera presencial.

Por otra parte, para quienes ya han sido víctimas de este tipo de extorsiones, la PNB indica que presenten todos los comprobantes de conversaciones y pagos solicitados.

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