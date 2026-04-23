Lo buscaban por homicidio y abusos: peligroso criminal murió tras enfrentarse contra el Cicpc

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Un peligroso delincuente, quien era buscado por las autoridades por su vinculación con distintos hechos violentos, murió tras enfrentarse contra las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con la publicación realizada por el organismo policial, un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, permitió localizar al sospechoso.

El criminal respondía al nombre de Keinny Nelson Peña Lemus, de 32 años de edad, quien estaba en la mira del Cicpc, debido a que estaba implicado en múltiples investigaciones por delitos de abuso y homicidio.

Lo buscaban por homicidio

Peña estaba solicitado por el homicidio de Yunior Antonio Valero Chacón (33), ocurrido el pasado 8 de julio del 2025, en el Sector La Unidad, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo.

Se pudo conocer que Yunior sostuvo una disputa con Keinny, motivada por la venta de un teléfono celular. Aparentemente, el victimario le disparó varias veces a la víctima hasta quitarle la vida.

De igual manera, el agresor estaba implicado en distintas investigaciones por abuso, uno de estos con robo y otro donde figuraba como víctima una mujer de la tercera edad.

También poseía registros por homicidio y uso indebido de arma de fuego.

Se enfrentó contra el Cicpc

El sospechoso fue ubicado en el sector La Begoña, parroquia y municipio Naguanagua, estado Carabobo. Al verse acorralado por las comisiones policiales, el delincuente desenfundó un arma de fuego y la accionó contra los funcionarios.

Las autoridades respondieron al ataque y, en medio del tiroteo, Peña resultó lesionado y fue trasladado hasta un centro de salud, donde falleció.

Los investigadores investigaron como evidencia una moto y una bicicleta, las cuales fueron utilizadas durante la ejecución de los abusos.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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