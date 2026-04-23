Acribilló a empleado de una gasolinera por resistirse a un robo: la agresora quedó grabada en video

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Una mujer protagonizó un episodio violento en una estación de servicio, cuando se acercó hasta el mostrador para dispararle a un trabajador.

El incidente, ocurrido el pasado viernes, 17 de abril, en Columbia, Maryland (EEUU). El incidente quedó captado por cámaras de seguridad.

Segú el reporte de El Tiempo, cerca de 7:43 de la noche, la mujer entró en la tienda, se acercó al mostrador y desenfundó un arma para intimidar al empleado, mientras le pedía que abriera la caja registradora.

Le disparó a trabajador por resistirse al robo

Tras recibir una respuesta negativa del trabajador, la agresora empezó a gritar, apuntó hacia la víctima y accionó el arma en repetidas ocasiones para luego escapar.

Según el informe del Departamento de Policía del Condado de Howard, videos de seguridad permitieron identificar a la mujer, descrita como una persona de piel morena, que usaba un vestido de color negro y sandalias.

El empleado herido fue trasladado de urgencia hasta el Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland debido a la gravedad de sus heridas.

Capturan a la tiradora

La rápida intervención de los servicios de emergencias fue crucial para salvar la vida de la víctima, quien se encuentra internada y bajo observación.

La mujer huyó del lugar inmediatamente después de accionar el arma, sin llevarse dinero ni objetos de valor de la estación de servicio.

Posteriormente, ofrecieron una recompensa de 2.500 dólares para quienes aportaran datos que permitieran la captura de la sospechosa.

Finalmente, la agresora, quien quedó identificada como Shantay Lashay O’Donnell, de 46 años, resultó detenida en la ciudad de Nueva York por un delito distinto.

Ahora, enfrenta varios cargos, entre los que figura el intento de asesinato, reseñó Telemundo.

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