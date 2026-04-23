Amasaron una multimillonaria fortuna con fraude migratorio: prometían ciudadanía estadounidense a sus víctimas

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Autoridades de Florida desmantelaron una red de estafa con servicios de migración, la cual habría amasado una fortuna de hasta 20 millones de dólares.

Los delincuentes habrían estafado a varios migrantes, en su mayoría de origen brasileño, en lo que las autoridades describen como uno de los mayores fraudes migratorios detectado en el estado.

Así operaba la red de estafas migratorias en Florida

La empresa Legacy Imigra, con sede en Orlando, se promocionaba como una agencia con abogados que gestionaban solicitudes de inmigración y asilo para migrantes indocumentados que buscaban obtener un estatus legal, según informó el jefe del Departamento de Policía del Condado Orange, John Mina.

Según la publicación de El Nuevo Herald, Mina declaró que identificaron a los implicados como Vagner Soares De Almeida, fundador de la agencia; su esposa, Juliana Colucci, entre otros socios.

Los estafadores acumularon más de 20 millones de dólares “a costa de aquellos miembros de nuestra comunidad que menos capacidad tienen para defenderse”, dijo el funcionario.

Habrían estafado a más de 100 víctimas

El jefe policial detalló que los implicados se enriquecieron mediante un modelo de negocio basado en la manipulación, el fraude, las mentiras y la extorsión. “Y la mayoría de sus clientes no lograron acercarse en lo más mínimo a cumplir su sueño de convertirse en ciudadanos estadounidenses”, añadió.

De Almeida, Colucci y sus socios Ronaldo De Campos y Lucas Felipe Trindade Silva, quedaron bajo arresto y enfrentan cargos por presunto crimen organizado, fraude organizado, extorsión y ejercicio no autorizado de la abogacía.

Siete víctimas cooperaron con la investigación. Son procedentes de Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey.

Los investigadores creen que el número total de afectados podría ser mayo de 100 víctimas. La agencia fue desmantelada esta semana tras una investigación conjunta entre la Policía del Condado Orange y la oficina de la fiscal general de Florida.

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