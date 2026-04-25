Capturan a mujer que extorsionaba a una comerciante: así operaba "La Pelua"

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El terror que sembraba una extorsionadora llegó a su fin tras su detención en las últimas horas.

Fuentes policiales informaron que la aprehendida está identificada como Rania Josefina Barrera Chirinos, de 41 años de edad, conocida bajo el alias de “La Pelua”.

La detenida quedó en custodia de funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer operaba en el área comercial de la parroquia Ambrosio.

Amenazas escabrosas

Al respecto, las pesquisas de la policía arrojaron que Barrera Chirinos mantenía bajo constante zozobra a una comerciante de 44 años.

"La Pelua" no solo exigía dinero en efectivo de forma recurrente, sino que amedrentaba a su víctima con frases espeluznantes, asegurando que le "sacaría los ojos" o rompería todos los cristales de su negocio si no accedía a sus peticiones económicas.

Tras recibir la denuncia, oficiales adscritos al Centro de Coordinación Policial Col-Norte se desplegaron en el sector comercial del municipio Cabimas.

Al momento de la aprehensión, los uniformados incautaron un arma blanca tipo cuchillo, la cual presuntamente utilizaba la detenida para someter a sus víctimas y dar peso a sus amenazas de muerte.

Barrera Chirinos fue trasladada bajo custodia y el caso quedó a disposición de la Fiscalía 42 del Ministerio Público.

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