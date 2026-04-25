Irrumpió en un edificio residencial para abusar de una anciana: la víctima limpiaba el pasillo afuera de su apartamento

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Un joven de 22 años de edad enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer mayor, quien se dedicaba a hacer limpieza en el pasillo de un edificio residencial.

El presunto agresor, Nasir Seals, enfrenta cargos por el abuso sexual ocurrido en un edificio del Alto Manhattan (Nueva York, EEUU).

Según el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Seals abusó de una mujer de 70 años dentro de un edificio el mes pasado, por lo que fue acusado ante la Corte Suprema por los delitos de robo con allanamiento de morada como delito grave con motivación sexual, abuso sexual y agresión.

Sometió a la anciana para abusar sexualmente de ella

“Nasir Seals presuntamente aprovechó un momento de vulnerabilidad para perpetrar un acto horrendo de violencia sexual contra una neoyorquina mayor que era una completa desconocida para él”, declaró el fiscal Bragg.

Los documentos judiciales y declaraciones realizadas en actas ante el tribunal indicaron que, en horas de la mañana del 18 de marzo, la mujer limpiaba el piso del pasillo en un edificio de apartamentos perteneciente al complejo Rangel Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

Aproximadamente a las 7:38 de la mañana, Seals ingresó al edificio, pasó junto a la mujer y se adentró en una escalera cercana. Observó a la mujer a escondidas mientras ella limpiaba.

La víctima logró escapar de su agresor

Cuando la mujer le dio la espalda, Seals salió de la escalera, se abalanzó sobre ella y la sometió. Luego abusó sexualmente de la anciana mientras ella intentaba liberarse de él.

Durante el ataque, Seals empujó a la mujer violentamente contra la puerta de un apartamento e intentó quitarle la blusa. Finalmente, la mujer logró zafarse, escapó hacia el interior de un apartamento y cerró la puerta con llave.

Seals intentó abrir la puerta y golpeó repetidamente contra ella. Al no lograr su objetivo, huyó hacia la escalera y salió del edificio. Una vez en el exterior y de camino a su domicilio, Seals se detuvo para cambiarse de ropa.

Finalmente, fue arrestado en el interior de su vivienda el 20 de marzo, informó El Diario NY.

La analista Stella Smith Weiner, de la Oficina de Violencia Sexual y de Pareja, de la fiscalía, y los consejeros de la Oficina de Servicios para Sobrevivientes (SSB) brindaron asistencia en este caso.

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