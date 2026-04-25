Lo enviaron a prisión tras agredir a un paciente de la tercera edad: oficial enfrenta cargos en EEUU

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Un oficial veterano de la oficina del sheriff de Broward enfrenta cargos criminales tras ser acusado de atacar físicamente a un hombre de 65 años.

Según reportes de Fox Live, el incidente ocurrió mientras el paciente se encontraba a cargo del oficial Carlos Antonio Lewin, quien fue detenido el 23 de abril y presentado ante un juez el pasado viernes.

La investigación comenzó gracias al reporte de sus propios compañeros de trabajo, quienes presenciaron el altercado y decidieron denunciar el comportamiento violento del oficial ante sus superiores.

Detalles del ataque en la ambulancia

El suceso tuvo lugar el 31 de enero durante un traslado médico. Según el reporte oficial, el paciente Alan MacPhee tuvo una discusión con Lewin mientras recibía atención. Ante esto, el teniente ordenó que lo movieran a una ambulancia que no contaba con cámaras de seguridad instaladas.

Una vez dentro del vehículo, el oficial presuntamente sujetó la cabeza del hombre y la golpeó repetidamente contra la camilla durante medio minuto. Los informes indican que Lewin también utilizó sus dedos para presionar los ojos de la víctima y continuó con la agresión física a pesar de que el paciente no podía defenderse por estar asegurado al equipo médico.

Cargos judiciales y respuesta oficial

Tras una investigación realizada por la unidad de víctimas especiales, la policía emitió una orden de arresto contra el teniente. Lewin enfrenta ahora dos cargos graves por agresión agravada contra una persona mayor de 65 años.

El sheriff de Broward, Gregory Tony, manifestó que estas acciones son inaceptables y que se buscará justicia sin importar que el acusado pertenezca a la misma institución, reconociendo además la integridad de los bomberos que dieron el paso de testificar contra su colega.

Postura de la defensa

Por su parte, los abogados de Carlos Antonio Lewin resaltaron que su cliente posee una trayectoria de más de tres décadas de servicio público, incluyendo 20 años en la Fuerza Aérea y 11 años como rescatista en el departamento de bomberos.

La defensa pidió a la opinión pública no emitir juicios apresurados y esperar a que el proceso legal determine la responsabilidad del oficial en los hechos denunciados.

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