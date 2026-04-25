Madre murió arrollada tras dejar a su hija en la escuela: camión la impactó en un paso peatonal

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Una mujer de origen hispano murió en un trágico accidente, poco después de dejar a su hija en la escuela.

La víctima quedó identificada como Jenny Maribel Chacho Sánchez, una ciudadana ecuatoriana de 32 años, quien fue atropellada por el conductor de un camión de carga en Queens (Nueva York).

La madre acababa de dejar a su hija de seis años en la escuela y, cuando transitaba por un paso de peatones en el barrio Ridgewood, cerca de las 8:25 de la mañana del pasado viernes, fue impactada por el vehículo.

Tercer inmigrante fallecido en accidente vial

La Policía de Nueva York indicó que se trata del tercer inmigrante ecuatoriano fallecido en un accidente vial en esa ciudad en lo que va de año.

Anteriormente, el ciudadano Darwin Adrián Malan Cargua (25) fue arrollado en Queens, durante la madrugada del 1 de enero. Mientras que la agente policial Patricia Espinosa (42), murió luego de que su vehículo fuera impactado por un conductor ebrio en el condado Nassau de Long Island, el 31 de ese mismo mes.

Sobre Chacho Sánchez se supo que era una mujer “alegre, cariñosa y atenta”, comentó Christian Chacho, hermano de la infortunada, al Daily News.

Conductor del camión no enfrenta cargos

El conductor del camión involucrado, un hombre de 49 años, realizaba un giro a la izquierda en el momento del suceso. Por el momento, no enfrenta cargos relacionados con el incidente.

El camionero siguió su ruta tras atropellar a Chacho Sánchez, pero fue interceptado por la policía a una cuadra del lugar de los hechos. Los investigadores creen que no se percató de haber golpeado a la mujer.

Chacho Sánchez sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuerpo, y fue trasladada de urgencia al Wyckoff Heights Medical Center, donde falleció.

“Lo más doloroso es que murió haciendo aquello que prácticamente siempre amó hacer: llevar a su hija; la acababa de dejar en la escuela”, agregó el hermano.

Reunen fondos para repatriar a la madre fallecida

La víctima era originaria de Cuenca, Ecuador y emigró a la ciudad de Nueva York en 2012. Trabajaba en un almacén de distribución de ropa en Greenpoint, Brooklyn.

La mujer se encontraba a la vuelta de la esquina de la casa de su padre, donde residía junto a su hija.

Chacho Sánchez planeaba viajar a Ecuador en agosto para visitar a su madre. Tenía la esperanza de reunir a su familia en Estados Unidos.

Ahora, familiares y amigos reúnen fondos a través de GoFundMe para enviar su cuerpo de regreso a su ciudad natal, para que su madre y otros seres queridos puedan darle el último adiós.

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