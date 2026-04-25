Le dispararon en plena vía: detienen a dos sospechosos tras la muerte de un adolescente en Miami

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En las últimas horas, las autoridades de Miami-Dade informaron que un adolescente de 17 años perdió la vida tras recibir varios disparos en un complejo residencial de Homestead.

El incidente se registró cerca de las 6:00 de la tarde en las inmediaciones de la avenida 125 del suroeste y la calle 282, una zona ubicada a poca distancia de la base aérea local, reportó Univision Miami.

Según el informe, el altercado escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados sacó un arma y disparó múltiples contra el joven. Tras el ataque, los oficiales lograron capturar a dos sospechosos que se encontraban dentro de un vehículo en el área.

Detalles de la investigación

Los detectives trabajaron durante la noche del pasado viernes 24 de abril, en el vecindario para recolectar pruebas y hablar con las personas que presenciaron el ataque. En el lugar de los hechos, se encontró el arma utilizada en el crimen y varios restos de balas esparcidos en el suelo.

Declaraciones oficiales

Argemis Colomé, portavoz de la policía, explicó que el tiroteo sucedió en plena vía pública y no en un punto cerrado. Aunque el ataque ocurrió afuera, los investigadores no descartan que el problema entre los involucrados haya comenzado dentro del automóvil donde fueron hallados los sospechosos.

La policía continúa realizando investigaciones para entender qué provocó la pelea y confirmar quién fue la persona que cometió el crimen. Por ahora, buscan determinar si hubo más personas heridas y establecer las responsabilidades exactas de los dos detenidos en este caso.

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