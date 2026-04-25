Mantuvo a una menor de edad secuestrada en su vehículo por varios meses: sentencian a un hombre por aberrantes crímenes contra tres jóvenes

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Un hombre de origen hispano quedó sentenciado a una larga condena en prisión tras declararse culpable por el secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad.

El acusado responde al nombre de Andrés Portilla, quien recibió una pena de 40 años de prisión, seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación.

Portilla agredió brutalmente a una adolescente y la mantuvo cautiva en su automóvil durante dos meses; la encerraba en el maletero cuando él no estaba presente. Todo ocurrió en Queens, en la ciudad de Nueva York.

Cometió crueles abusos contra menores de edad

“El acusado cometió actos horribles de violencia física y sexual contra múltiples víctimas, incluidas dos menores, mientras las mantenía cautivas. El abuso infligido a una de las adolescentes fue tan severo que le provocó lesiones permanentes que requirieron meses de tratamiento”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz.

Portilla, de 31 años, se declaró culpable el 23 de marzo ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens, Ushir Pandit-Durant, de secuestro, agresión, violación y acto sexual delictivo, reseñó El Diario NY.

La investigación reveló que, en septiembre de 2022, Portilla invitó a una de sus víctimas (menor de edad) a un apartamento en Queens, donde la mantuvo cautiva y perpetró agresiones sexuales y físicas en su contra.

Luego, en noviembre de ese año, golpeó a la víctima en la cabeza con una llave inglesa, lesión que le causó una factura del hueso orbital derecho.

Mantuvo en cautiverio a la adolescente durante varios meses

Luego introdujo a la adolescente en una bolsa de lona y la llevó a su automóvil, un Honda modelo 2008, ahí la mantuvo cautiva.

El agresor estacionaba el vehículo en lugares apartados de Queens, y la amenazó con matarla si intentaba escapar. Cuando se ausentaba del auto, encerraba a la adolescente en el maletero.

Durante su secuestro, obligó a la joven a utilizar un bidón de agua como inodoro y apenas recibía comida. Los maltratos fueron constantes durante otros dos meses, hasta que fue rescatada por la Policía de Nueva York.

Mientras retenía a la primera víctima dentro de su automóvil, Portilla se las arregló para llevar a una segunda víctima, también menor de edad, hasta el interior del vehículo, donde la violó.

Liberó a la segunda adolescente ese mismo día, debido a que recibía reiteradas llamadas telefónicas de su familia.

Rescatan a la primera víctima de Portilla

El 1 de enero de 2023, Portilla atrajo a una tercera víctima a su auto bajo el pretexto de permitirle utilizar un cargador de teléfono. Dese entonces, la mantuvo cautiva durante cuatro días, tiempo en el cual la agredió sexual y físicamente.

La joven fue liberada únicamente después de que el secuestrador viera reportes en las noticias sobre la desaparición de la mujer.

La víctima presentó una denuncia ante la policía y recibió tratamiento en un hospital local. Tras una intensa investigación, NYPD logró identificar al acusado y su vehículo.

Portilla quedó detenido el 6 de enero de 2023. La primera víctima se encontraba en el automóvil y fue trasladada a un hospital, donde requirió meses de tratamiento.

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