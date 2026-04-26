Facilitaba sus cuentas bancarias para recibir pagos de secuestros virtuales: Cicpc captura a Jhonny González

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Un contundente golpe a los secuestros virtuales asestaron los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con la captura de Jhonny González Rivas (30).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló el modus operandi que arrojaron las pesquisas.

Caso Jhonny González: Detenido por el Cicpc

Al respecto, Rico indicó que las investigaciones determinaron que González Rivas, quien ya poseía antecedentes por extorsión, operaba como un "recaudador" para organizaciones criminales de alto alcance.

El hombre facilitaba sus cuentas bancarias para recibir los depósitos de las víctimas de secuestro virtual y, una vez el dinero estaba en su poder, lo convertía rápidamente en la criptomoneda estable USDT para luego "centrifugar" el capital hacia los líderes de las bandas, dificultando el rastreo de los fondos.

Al ser detenido, se ubicó un celular que, al ser sometido a experticias especiales, se extrajo evidencia de sus transacciones; quedó puesto a la orden del Ministerio Público.

Es de recalcar que la nueva y peligrosa modalidad criminal, conocida como secuestro virtual, consiste en que el delincuente te contacta por WhatsApp a través de números internacionales, donde te solicitan datos personales importantes; luego te amenazan diciendo ser grupos irregulares para que te mantengas en llamada constante.

Los criminales usan tus fotos y con inteligencia artificial crean imágenes falsas de ti en peligro para posteriormente enviarlas a tu familia exigiendo dinero.

Por ello, el Cicpo recomienda no entregar datos familiares a personas desconocidas, no realizar pagos bajo presión, no cortar la comunicación y verificar el estado de tu familiar directamente.

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