Incertidumbre en el páramo: lo que se sabe del rescate en el sector La Campana de Mérida

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Un operativo de salvamento mantiene la incertidumbre en el páramo en el sector La Campana, municipio Cardenal Quintero de Mérida, luego que una unidad de transporte perteneciente a la línea Unión Táchira, que cubría la ruta Barinas-Mérida, cayera al vacío por causas que aún están bajo investigación.

A través de un reporte desde el lugar de los hechos, la alcaldesa Yerika Malpica informó sobre el despliegue de un equipo multidisciplinario que suma más de 12 horas continuas de labores en el sector La Campana.

Al respecto, la mandataria local destacó que la magnitud del evento requirió la activación de una red de apoyo interregional.

Por lo que en el sitio se encuentran funcionarios de Protección Civil y Bomberos provenientes de Mérida y Barinas, sumado al apoyo logístico de la localidad de Santo Domingo.

Identifican a fallecidos en accidente de autobús en la ruta Barinas-Mérida

Autoridades del cuerpo de bomberos confirmaron dos fallecidos y tres lesionados sin revelar la identidad.

Sin embargo, medios locales revelaron la identidad de dos fallecidos en la tragedia.

Al Día con Barinas detalló que los fallecidos identificados son: Germán Altuve, quien conducía la unidad al momento del siniestro, y Yorman Alexander Toro Araque, un pasajero.

Extraoficialmente se reveló la lista de pasajeros, entre los que figuran:



• Yasmira García Peroz

• Edilia Rincón Molina

• Giorian Jesús Rojas

• César Urbano Rangel

• Yasmin Coromoto Díaz

• Rafael José Saavedra Vásquez

• Pedro V.

• Luis Beltrán Peña Dávila

• Liz Cuéllar

• Yosman Alexander Toro Araque

• Orlando Paredes

• Kleiver Contreras

• Gerardo Toro Guillén



El tránsito vehicular por el sector La Campana se mantiene totalmente restringido.

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