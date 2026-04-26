Desmantelan millonaria red de lavado de dinero y narcotráfico: 18 venezolanos detenidos

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Autoridades chilenas detuvieron a 22 personas, entre ellas 18 venezolanos, vinculados con una operación criminal de lavado de dinero y tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía de Investigaciones, el operativo denominado “Operación Patrimonio Oculto”, desarrollado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, permitió desarticular una banda, supuestamente asociada con la agrupación denominada como “Tren de Aragua”.

Lavaron más de 4 millones de dólares

La red habría movilizado más de cuatro mil millones de pesos chilenos (cerca de 4 millones 500 mil dólares) hacia el extranjero, en formato de criptomonedas.

La Policía de Investigaciones de Viña del Mar detalló que la organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos venezolanos (18 personas). Además, resultaron detenidos dos ciudadanos colombianos, un cubano y un chileno.

La investigación se extendió por más de un año y se centró en el análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros que permitieron detectar un complejo sistema para sacar dinero del país, reseñó BioBioChile.

18 venezolanos detenidos

Durante el operativo también se incautó droga, vehículos, evidencia digital y otros elementos asociadas a los delitos investigados.

El prefecto de la PDI Viña del Mar, Patricio Flores, explicó que se logró determinar que “parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían. Las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”.

Por su parte, el fiscal SACFI José Uribe detalló que “analizamos más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente y transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente 4 mil millones en activos financieros”.

Añadió que se han congelado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a la red investigada.

Los 22 detenidos pasarán este jueves a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se definirá su situación judicial.

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