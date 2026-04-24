Ataques armados dejan cuatro muertos y varios heridos en Cúcuta: una niña entre las víctimas

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Grupos paramilitares serían los responsables de la masacre ocurrida durante la noche de este 23 de abril, en una vivienda del barrio El Talento, en la ciudad de Cúcuta (Colombia).

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la noche, según información preliminar de las autoridades, las cuales detallaron que el motivo del crimen sería una disputa que se trasladó desde el Catatumbo hasta Cúcuta.

La policía confirmó la muerte de tres personas y tres heridos. Al parecer, integrantes de la guerrilla del ELN habrían entrado a una vivienda para disparar contra los habitantes.

Masacre en Cúcuta

Versiones preliminares indicaron que las víctimas fatales serían presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, procedentes de Tibú, quienes se refugiaron en Cúcuta para evitar las disputas territoriales.

De acuerdo con el medio Notifrontera, autoridades aclararon que el ataque fue perpetrado por dos hombres armados con armas tipo fusil.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, detalló que "un equipo especial de investigadores de la Policía Judicial, de la fiscalía general de la Nación y de nuestro Ejército Nacional investiga estos hechos y los que están ocurriendo en el municipio del Zulia, la Lleve de Astilleros y el corregimiento de Buena Esperanza".

En tal sentido, se anunció una recompensa de 30 millones de pesos colombianos para quien ofrezca información sobre lo sucedido o que ayude en la captura de los responsables de la masacre.

Niña de nueve años muere tras tiroteo

En otro hecho, en esa misma ciudad colombiana se reportó el fallecimiento de una niña de 9 años, en el sector conocido como La Tomatera.

Al parecer, las autoridades recibieron información sobre un altercado con armas de fuego en el cual estaba involucrada una menor de edad, reseñó El Tiempo.

Cuando la policía llegó al lugar, la familia de la menor se percató de que la pequeña tenía un impacto de bala en su cuerpo. A pesar de que la llevaron hasta un centro de salud, la infante falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

"Estamos por establecer cuáles son los móviles del hecho, ya en este momento se encuentran las unidades investigadas en el lugar para esclarecer cuál fue realmente la situación", indicó Ojeda Eraso.

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