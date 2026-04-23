Tiroteo en mall de Louisiana: este es el reporte de las autoridades

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Un intercambio de disparos entre dos bandas dentro de las instalaciones del Mall of Louisiana generó una emergencia de seguridad este jueves en la ciudad de Baton Rouge, con un saldo de al menos 10 personas lesionadas.

Según los reportes policiales, el tiroteo se originó tras una discusión en la feria de comida, donde los sujetos involucrados accionaron sus armas sin considerar la presencia de civiles. Las autoridades confirmaron que, tras la llegada del contingente policial, los responsables del ataque lograron evadir el perímetro y se encuentran prófugos.

Víctimas y estado de salud

El jefe de la policía de Baton Rouge, TJ Morse, informó que los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios locales con lesiones de diversa consideración. Entre las víctimas del tiroteo, se reporta que al menos dos personas han sido ingresadas a quirófano en un centro de traumatología debido a la gravedad de los impactos recibidos. Las investigaciones preliminares sugieren que parte de los afectados podrían ser ciudadanos inocentes que se encontraban en el establecimiento al momento de la disputa entre los grupos criminales.

Respuesta de las autoridades y operativo de búsqueda

Tras el reporte de las detonaciones, un gran despliegue de agentes del BRPD y servicios de emergencia médica (EMS) acordonó el centro comercial para escoltar a los clientes hacia zonas seguras y sus vehículos. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards, coordinaron el operativo y solicitaron a la población evitar la zona del Mall of Louisiana mientras se procesa la escena del crimen. Las fuerzas de seguridad han iniciado un rastreo intensivo para capturar a los perpetradores.

Solicitud de material probatorio y seguridad ciudadana

La policía ha hecho un llamado oficial a los testigos y clientes que se encontraban en el lugar para que aporten cualquier registro de video captado con sus teléfonos móviles que permita identificar a los tiradores involucrados en este tiroteo. A pesar de que los atacantes no han sido detenidos, el jefe de policía declaró que no existe una amenaza directa inmediata para el público general en el área del centro comercial, asegurando que el recinto se encuentra bajo control total de los organismos del Estado.

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