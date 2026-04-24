Madre venezolana y su hijo mueren durante incendio de su vivienda: su esposo revela cómo ocurrieron los hechos

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Una mujer venezolana, de 33 años de edad, y su hijo de apenas dos años fallecieron tras un voraz incendio que se registró durante la madrugada de este jueves y consumió su vivienda.

El trágico incidente se registró en la población Los Notros, sector residencial de Barrio Norte, en la comuna de Concepción, en Chile.

La emergencia se registró cerca de las 4:45 de la madrugada, en el pasaje Santa Rosa. Debido a la gravedad del incendio, se requirieron nueve comisiones de Bomberos, las cuales lograron controlar las llamas luego de intensas labores.

El padre logró sobrevivir a la tragedia

Según los antecedentes preliminares, un hombre adulto de nacionalidad venezolana, residente del inmueble, logró sobrevivir, informó el medio Canal 9 Biobio.

El padre de familia indicó que se encontraba en la casa junto a su pareja y su hijo cuando notaron el fuego en el primer piso.

De acuerdo con su testimonio, la madre intentó escapar desde el segundo nivel, pero, lamentablemente, la mayor parte del inmueble ya estaba comprometida por el siniestro.

Durante la remoción de escombros, equipos de emergencia confirmaron el hallazgo de dos víctimas fatales, correspondientes a una mujer adulta, también de nacionalidad venezolana y al niño de dos años.

Investigan causas del incendio

Los primeros antecedentes indicaron que el padre del menor y pareja de la mujer fallecida despertó debido a la presencia de humo en el interior del inmueble. Sin embargo, no pudo rescatar a su familia, quienes quedaron atrapados en medio de las llamas.

Según información entregada por Carabineros de la 2ª Comisaría de Concepción, el hombre, de nacionalidad venezolana, relató que se encontraba durmiendo junto a su pareja e hijo al momento de iniciarse la emergencia, desconociendo el origen del fuego.

En el sitio del suceso trabajó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para establecer la dinámica de los hechos y determinar el origen del incendio, por instrucción del fiscal de flagrancia Gonzalo Guerrero.

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