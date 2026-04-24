Advierten de nuevo método de extorsión contra deliverys en Venezuela: estas son las señales

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) emitió una alerta a través de sus canales oficiales sobre una modalidad de extorsión y "secuestro virtual" que tiene como objetivo a los trabajadores de delivery en el país.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los delincuentes emplean técnicas de manipulación psicológica para incomunicar a los repartidores y, posteriormente, extorsionar a sus familiares.

El esquema busca aislar a la víctima bajo falsas premisas para simular una situación de peligro real ante sus allegados y exigir pagos en divisas.

¿Cómo funciona el "secuestro virtual"?

Los antisociales contactan al repartidor para un supuesto pedido y, mediante amenazas o engaños, le dan instrucciones específicas para que pierda contacto con su entorno.

Una vez que el trabajador está incomunicado, los delincuentes llaman a su familia asegurando que lo tienen secuestrado y exigen rescates inmediatos.

La PNB exhorta a los repartidores a estar atentos a los siguientes patrones de conducta:

Números internacionales: Contactos provenientes de códigos extranjeros (frecuentemente +57) que solicitan pagos exclusivamente en divisas.

Instrucciones de aislamiento: Órdenes para activar el "modo avión", apagar el celular o mantenerse fuera de línea durante el trayecto.

Zonas de riesgo: Pedidos destinados a lugares aislados, poco iluminados o de difícil acceso, donde la cobertura o la presencia policial sea mínima.

¿Qué hacer ante una situación sospechosa?

La principal recomendación de las autoridades es no aislarse. Si un trabajador detecta estas señales, la PNB sugiere:

Mantener la calma: No ceder ante la presión psicológica del interlocutor.

Comunicación constante: Compartir la ubicación en tiempo real con familiares o compañeros de trabajo.

Denuncia inmediata: Reportar el caso ante la Unidad Contra Secuestro y Extorsión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Las autoridades refuerzan que la prevención es la herramienta más efectiva para desarticular estas redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes laboran en el sector de encomiendas y traslados.