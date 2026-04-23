Una extorsionadora detenida cuando exigía a empresarios $100 mil y un vehículo lujoso: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Un millonario intento de extorsión fue desmantelado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Agentes adscritos a la Delegación Municipal La Guaira capturaron a una mujer que mantenía bajo asedio financiero y personal a los propietarios de una empresa local.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó del procedimiento y reveló algunos detalles.

Extorsionadora detenida cuando exigía a empresarios $100 mil y un vehículo

La detenida fue identificada como Liz Nayanka Pérez De Brito (40), quien se desempeñaba como administradora de la organización.

Rico precisó que la fémina, aprovechando su acceso a los activos de la compañía, se apropió indebidamente de un equipo de computación que contenía estrategias corporativas de carácter confidencial, datos contables y registros financieros vitales para la operatividad de la empresa.

De acuerdo con las investigaciones de los sabuesos de la policía científica, la mujer inició un ciclo de coacción contra los directivos, exigiéndoles la astronómica cifra de 100 mil dólares en efectivo y la entrega de un vehículo valorado en 40 mil dólares.

A cambio de este pago, la ex trabajadora prometía no eliminar los registros financieros y no difundir detalles de la vida privada de los directores.

Tras la denuncia interpuesta por las víctimas, se activó un dispositivo de investigación que permitió la ubicación y detención de Pérez De Brito en el litoral central.

Durante el procedimiento, se determinó que el material sustraído era utilizado como herramienta de chantaje para forzar el pago del dinero y el bien inmueble.

Pérez De Brito fue puesta a la orden del Ministerio Público (MP).

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube