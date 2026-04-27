Caen dos venezolanos por el secuestro de una comerciante: exigían transferencias bancarias a la familia

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Dos hombres venezolanos resultaron detenidos por su presunta participación en el secuestro de una mujer comerciante.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades de Chile, los captores enviaron fotos y videos a familiares de la víctima, en los cuales la mostraban en una situación de riesgo, para exigir que se les depositara dinero en una cuenta bancaria.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia reveló detalles sobre la detención de los involucrados, dos hombres chilenos y dos venezolanos. Todos están acusados por el secuestro de la comerciante en Estación Central.

Se llevaron a la víctima en un vehículo y extorsionaron a su familia

Tapia explicó que el secuestro ocurrió el pasado miércoles, 22 de abril, cerca de las 7:30 de la noche. La víctima “fue abordada por un vehículo, en el cual bajan un grupo de sujetos, proceden con arma de fuego a intimidarla, subirla a este vehículo y trasladarla por distintas arterias de la ciudad hasta llegar a la comuna de Cerro Navia”, describió el funcionario.

Una vez en la vivienda de Cerro Navia, la mujer permaneció en cautiverio bajo constantes amenazas. “En el lugar se mantuvo en cautiverio, siendo amenazada en todo momento con armas de fuego, agredida y enviando videos y mensajes a familiares con el propósito que hicieran depósito de dinero para liberarla”, añadió Tapia.

Rescatan a la comerciante sana y salva

El fiscal explicó que las técnicas investigativas que permitieron dar con el paradero de la mujer. “La policía, en conjunto de la fiscalía, realizó distintos tipos de medidas intrusivas, entre ellos interceptaciones telefónicas, análisis de posicionamiento de teléfono, como también un análisis de las cámaras de seguridad que se encontraban del lugar de los hechos hasta el domicilio donde fue mantenida por una gran cantidad de horas la víctima, con empadronamiento de testigos que significó el ingreso a esta vivienda y el rescate de la persona”, indicó.

La víctima, de uno 30 años de edad, fue localizada en horas de la tarde del pasado jueves en buen estado de salud. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI logró dar con su paradero.

Hasta el momento, existen cuatro sujetos detenidos como presuntos responsables del secuestro, reseñó BioBioChile.

El secuestro ocurrió en la intersección de Avenida 5 de abril con Jotabeche. En ese instante, la víctima se trasladaba en moto junto a su pareja desde su trabajo cuando aparecieron los encapuchados en un vehículo de color blanco y, mediante golpes y gritos, se llevaron a la mujer.

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