Rescatan a turistas atrapados por deslizamiento de tierra en balneario de Lara: así avanzan las labores

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Organismos de seguridad informaron sobre el rescate de 45 turistas oriundos de Barquisimeto, Caracas y Valencia, quienes quedaron varados en la parte baja del balneario Cascada del Vino, ubicado en el municipio Morán del estado Lara.

Los visitantes quedaron atrapados en el área luego de que un deslizamiento de tierra obstruyera la entrada al Parque Nacional Dinira.

De acuerdo con un balance publicado por el director de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad, Luis Mujica, los visitantes lograron salir sanos y salvos a bordo de las dos unidades de transporte en las que viajaban.

Rescatan a turistas en balneario de Lara

El funcionario precisó que el trabajo del Sistema de Gestión de Riesgo, Inparques, Alcaldía de Morán, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad permitió habilitar el paso en el sector, lo que facilitó la salida segura de los turistas y el despeje de todo el material rocoso y lodo que obstruía la vía.

Los equipos atienden otras zonas afectadas por acumulación de sedimentos y enfatizó que las autoridades y cuerpos de seguridad y rescate monitorean los municipios ante cualquier emergencia por lluvias, reseñó Noticiero Venevisión.

El incidente se originó debido a las intensas precipitaciones que se registraron en la entidad durante el fin de semana. Como consecuencia, se registró un deslizamiento de tierra de gran magnitud que bloqueó el acceso principal al Parque Nacional Dinira.

Vecinos atienden a los afectados

En un principio, se informó que cerca de 50 turistas que visitaban el sector de la Cascada del Vino quedaron varados.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras el deslave que cortó la comunicación vial.

Los residentes se organizaron para trasladar suministros básicos a los afectados, quienes provienen de ciudades como Barquisimeto, Caracas y Valencia.

"Vinimos a traerle apoyo a unos turistas que están retenidos acá porque hubo un deslave. Traemos cena, agua, comida, colchonetas y cobijas", dijeron los voluntarios.

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