Accidente de tránsito en Mérida: sube a 12 el número de víctimas al concluir las labores de búsqueda

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Organismos de rescate en el estado Mérida dieron por concluidas este lunes las operaciones de búsqueda y salvamento en el municipio Cardenal Quintero, el cual dejó un balance de 12 personas fallecidas y tres sobrevivientes heridos.

Tras intensas jornadas de trabajo, las autoridades lograron localizar la totalidad de los cadáveres. Las labores finalizaron oficialmente luego de recuperar los dos últimos cuerpos que permanecían en el área del suceso durante las últimas horas de rastreo.

El accidente ocurrió cuando un autobús perteneciente a la línea Unión Táchira, que cumplía la ruta Barinas–Mérida, se precipitó por un barranco en el sector La Campana.

Los fallecidos han sido identificados como Germán Altuve, quien conducía la unidad, junto a Yosman Toro, Rafael Saavedra, Gioria Rojas, César Rangel, Pedro Valango, Clever Contreras, Yasmin Díaz, Edilia Rincón, Liz Cuellar y Gerardo Toro. Existe una duodécima víctima mortal cuyo cuerpo permanece bajo custodia de las autoridades a la espera de una identificación formal, informó Caraota Digital.

Atención a los sobrevivientes y hospitalización

Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a tres pasajeros del fondo del barranco. Debido a la complejidad de sus lesiones, los heridos fueron distribuidos en distintos centros de salud. Yasmira García Perozo y Luis Beltrán Peña Dávila fueron ingresados en el hospital de Mérida, mientras que Orlando José Paredes fue trasladado hasta el hospital Luis Razetti, ubicado en el estado Barinas.

El incidente se produjo durante la tarde del sábado y fue reportado inicialmente por los vecinos de la zona. Sin embargo, las maniobras de rescate presentaron retrasos significativos debido a las dificultades geográficas del terreno y a las condiciones climáticas adversas que imperaron en la región andina.

Hasta el momento, no se han determinado las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. Aunque la unidad de transporte partió originalmente del terminal con 13 pasajeros, las autoridades investigan la cifra total de ocupantes, ya que se reportó que el autobús recogió a personas adicionales durante el trayecto hacia su destino final.

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