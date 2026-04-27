Caracas: identifican a joven que cayó desde el edificio Altoral en las Fuerzas Armadas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, un trágico incidente sacudió la Avenida Fuerzas Armadas, específicamente en la esquina Palo Negro, municipio Libertador de Caracas, cuando un joven se precipitó desde un edificio.

La víctima de 22 años, identificada como Alberto Rondón, perdió la vida tras caer al vacío desde las residencias Altoral, adyacente al módulo de la Policía de Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, reveló detalles del trágico suceso en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el piso exacto desde el cual cayó Rondón.

El impacto generó conmoción inmediata entre los transeúntes y residentes de la zona. Tras el lamentable suceso, una mujer de 74 años de edad, cuya identidad no fue revelada, tuvo que ser atendida por los cuerpos de socorro al presentar una fuerte crisis nerviosa, reveló Palacios.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas y comisiones de la Policía de Caracas se presentaron en el sitio para resguardar la escena y proceder con la recopilación de datos preliminares.

Al sitio también se apersonaron funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamaecf), quienes se encargarán del levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Bello Monte para los exámenes de ley.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube