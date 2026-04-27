Revelan posible causa del fatal accidente en La Campana de Mérida: aumenta el número de fallecidos

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Las investigaciones sobre el accidente que se registró este sábado en la carretera Barinas-Mérida, revelaron que la posible causa de la tragedia habría sido una complicación de salud sufrida por el chofer del autobús.

De acuerdo los reportes del incidente, al menos diez personas, incluido el conductor del colectivo, fallecieron.

Todo ocurrió en horas de la mañana del sábado, cuando un autobús cayó por un precipicio a la altura del sector La Campana, municipio Cardenal Quintero.

Chofer sufrió un paro cardiaco

Posteriormente, se conoció que el conductor de la unidad signada con el número 20 de la línea Unión Táchira, habría sufrido un paro cardiaco.

La complicación de salud sería el detonante que generó el fatal accidente y el fallecimiento del conductor del vehículo y sus pasajeros.

Las investigaciones realizadas por la División vial de la Policía Nacional Bolivariana, el conductor de la unidad, identificado como Germán Altuve, sufrió un paro del corazón cuando viajaba con 17 pasajeros.

La situación provocó que Altuve perdiera totalmente el control de la unidad, la cual terminó por caer al precipicio a un costado de la carretera.

El autobús partió desde el terminal de pasajeros “Hugo de los Reyes Chávez” con destino hacia la ciudad de Mérida. Lamentablemente, no completó su viaje.

Revelan lista de los pasajeros del autobús

Funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Mérida y Barinas se presentaron en la zona del accidente para realizar las labores de búsqueda y salvamento.

Reportes preliminares indicaron que los fallecidos identificados son: Germán Altuve, quien conducía la unidad al momento del siniestro, y Yorman Alexander Toro Araque, un pasajero.

También figuran entre las víctimas mortales José Saavedra Vásquez y César Rangel, procedentes de Barinitas.

Presuntamente, tres cuerpos permanecen aún en la morgue del Hospital de Santo Domingo, mientras se realiza el proceso para su identificación.

Extraoficialmente se reveló la lista de pasajeros, entre los que figuran:

• Yasmira García Peroz

• Edilia Rincón Molina

• Giorian Jesús Rojas

• Yasmin Coromoto Díaz

• Pedro V.

• Luis Beltrán Peña Dávila

• Liz Cuéllar

• Orlando Paredes

• Kleiver Contreras

• Gerardo Toro Guillén

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