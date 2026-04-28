Sujeto usó a viejos clientes para estafar la empresa donde trabajaba: así fue el robo de más de $40 mil

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Delegación Municipal San Juan Lara lograron desmantelar un esquema de estafa millonaria que operaba desde el interior de una empresa local.

El detenido fue identificado como Fernando Enrique Aguilera Bastidas de 41 años, cuya captura se llevó a cabo en la avenida Moyetones, parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren.

Aguilera Bastidas aprovechó su posición y la confianza de sus empleadores para ejecutar un doble mecanismo de robo.

Utilizaba los datos fiscales de empresas que habían sido clientes de la compañía años atrás (y que ya no tenían actividad comercial con ellos) para realizar pedidos de mercancía. Una vez facturados, él mismo se apropiaba de los productos.

El sujeto acudía a realizar cobranzas reales a clientes vigentes, pero no reportaba los pagos completos a la empresa, desviando el excedente a sus cuentas personales.

La investigación técnica y la auditoría interna permitieron determinar que el fraude ascendió a la cifra exacta de $41.217 dólares estadounidenses, dinero que el hoy detenido utilizó para su beneficio propio y la adquisición de bienes.

Evidencias

Al momento de la detención, las autoridades incautaron lo siguiente:

Un vehiculo Dodge, modelo Caliber, placa GDT82T, el cual presuntamente formaba parte de los activos adquiridos o utilizados durante la ejecución del delito.

El caso ha sido puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Lara para el inicio del proceso judicial correspondiente.