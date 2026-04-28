Le dispararon 40 veces: captan en video el asesinato de un conductor venezolano

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Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo en una vía concurrida del Área Metropolitana de la ciudad de Lima, en Perú.

De acuerdo con los reportes del incidente violento, el ciudadano conducía su auto por la avenida Las Lausonias, en la urbanización Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El ataque contra el venezolano quedó registrado en video

Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento cuando la víctima fue interceptada por hombres que se desplazaban en una camioneta plateada.

Repentinamente, el copiloto del vehículo desenfundó un arma y disparó cerca de 40 veces contra el auto del venezolano.

La víctima quedó identificada como Erick Jesús Monasterios, de 34 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Trascendió, que el conductor recibió varios impactos de bala en la cabeza.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de Canto Grande, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. De acuerdo con los reportes, en el interior del vehículo de la víctima se halló una pistola.

Criminales se movilizaban en una camioneta robada

De acuerdo con el medio local, el vehículo en el que se trasladaban los criminales figura como robado en los registros policiales.

Los organismos de seguridad correspondientes iniciaron las investigaciones para conocer los motivos de este violento crimen. Se espera que las autoridades locales revelen información en los proximos días.

Vecinos de la zona alertaron sobre el peligro que representan este tipo de ataques en la vía pública, pues las balas pudieron haber alcanzado a cualquier inocente en la calle.

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