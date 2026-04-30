Todo listo en La Carlota: los accesos y horarios para el gran concierto este 1 de mayo

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Caracas se prepara para una jornada de movilización y música este viernes 1 de mayo en el marco de las conmemoraciones por el Día del Trabajador, la Base Aérea La Carlota será el escenario del "Festival por la Paz y sin Sanciones".

Este será un evento de entrada libre que busca reunir a miles de personas en el este de la capital.

Horarios y accesos principales

En NDP los organizadores del evento precisaron que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 9:00 a.m.

Para facilitar la llegada de los asistentes, se han dispuesto puntos estratégicos de ingreso:

Acceso norte: La entrada principal estará ubicada en el Parque Francisco de Miranda (antiguo Parque del Este).

Transporte Público: Los ciudadanos podrán utilizar el Metro Parque Miranda y los accesos peatonales desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Acceso oeste: Se habilitará una segunda entrada frente al centro comercial CCCT para quienes provengan de esa zona de la ciudad.

Este festival coincide con un momento de alta expectativa nacional tras la clausura del V Foro de Diálogo Social, donde el Gobierno Nacional, Fedecámaras y centrales sindicales

Además, ante la expectativa sobre el anuncio por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el ajuste salarial en Venezuela.

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