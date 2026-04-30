La UE activa visitas guiadas gratuitas por el centro de Caracas: rutas y horarios

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La Delegación de la Unión Europea en Venezuela, en colaboración con la organización no gubernamental Fundhea, anunció el lanzamiento de una serie de visitas guiadas bajo el nombre de “Huellas Europeas en Caracas”.

La iniciativa, que será gratuita, tiene como objetivo principal el reconocimiento del patrimonio arquitectónico e histórico del casco central de la capital. El programa de actividades comenzará formalmente este sábado 2 de mayo, informaron las organizaciones desde Instagram.

Detalles del trayecto y cronograma

El itinerario diseñado por los especialistas de Fundhea contempla diversos puntos de interés dentro de la trama urbana de la ciudad. Entre las paradas destacadas se encuentran el Arco de la Federación y el Pasaje Linares. La propuesta se centra en observar la arquitectura y la historia local bajo la iluminación nocturna, proporcionando una perspectiva técnica del urbanismo caraqueño.

La convocatoria para este primer grupo está fijada para las 5:00 PM. La organización ha confirmado que el recorrido dispone de una logística que incluye transporte para asegurar la movilidad de los asistentes durante la jornada.

Proceso de registro y cupos limitados

Para garantizar la seguridad y la calidad de la atención, la Delegación de la Unión Europea y Fundhea han establecido un límite de 30 participantes por jornada. El enlace para formalizar la inscripción será publicado este miércoles 29 de abril, exactamente a las 12:00 del mediodía. Los interesados podrán acceder al formulario a través del vínculo disponible en la biografía de la cuenta oficial de la Unión Europea en Venezuela en sus redes sociales.

La inscripción es estrictamente individual, lo que implica que cada acompañante debe completar su propio registro en el sistema de forma independiente. Asimismo, la normativa del programa establece que cada persona podrá participar únicamente en uno de los cuatro recorridos que han sido programados para esta temporada.

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