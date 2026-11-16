Las calles de la capital española volvieron a transformarse en un museo a cielo abierto con la novena edición de Meninas Madrid Gallery, una vitrina de arte urbano que este año destacó por una alianza con sello venezolano. El reconocido actor venezolano Édgar Ramírez y el joven artista visual e ilustrador Nicolas Pereira Méndez unieron su visión y talento para dar vida a una de las esculturas más llamativa de la exhibición.

La colaboración surgió tras una invitación directa de los organizadores del evento al protagonista de grandes producciones internacionales. Ramírez aceptó sumar su concepto creativo, pero estableció una única condición: que la ejecución plástica de la pieza estuviera en manos de Pereira Méndez.

El resultado de este trabajo en conjunto es "Madre Perla", una escultura de 1, 80 metros de altura. la propuesta artística toma como punto de partida la "pureza" de una pieza de porcelana blanca, trabajada con una técnica de pintura perlada que transforma sus tonalidades e irisaciones según la luz ambiental y el ángulo desde el cual se observe.

La conexión entre ambos va mucho más allá del ámbito profesional. Édgar Ramírez es el padrino de bautismo del joven ilustrador. Ese lazo familiar impulsó y facilitó la colaboración en la capital española.

Con apenas 19 años, Nicolas consolida su proyección internacional desde Berlín, donde actualmente cursa el creador emergente, esta experiencia representó un reto técnico y una plataforma para visibilizar el talento de las nuevas generaciones de artistas venezolanos en Europa.

El impulso creativo del artista no se detendrá tras su paso por España. Pereira Méndez confirmó que el próximo reto lo traerá de vuelta a su país natal; en enero de 2027 participará en una exposición en los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas.

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