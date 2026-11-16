Organizado por la Fundación Venezolana de Psicología del Arte (FUNVEPSIARTE), se realizará en Caracas, el I Congreso Venezolano de Psicología de las Artes, la Estética y la Creatividad (PSIARTEC 2026), en los espacios de la Universidad Metropolitana (UNIMET), los días 19, 20 y 21 de noviembre del presente año.

FUNVEPSIARTE es una institución sin fines de lucro, de carácter científico, educativo, cultural y social, creada en el 2017, en el estado Yaracuy, para la promoción del estudio, la investigación, la formación académica y la aplicación de la psicología de la estética, la creatividad y las artes, a través de la práctica clínica, educativa, social y organizacional.

Según su presidente, Cristian Alvarado Segovia, psicólogo, psicoterapeuta y musicoterapeuta, “históricamente, la psicología y las artes han transitado por caminos paralelos; la fundación nace precisamente para erigirse como ese punto de convergencia donde el rigor científico de la psicología cognitiva, clínica y social se encuentra con la riqueza inefable de la expresión estética. El motor de su creación ha sido la convicción de que el fenómeno creativo no es un don místico o inalcanzable, sino un proceso psicológico complejo, medible y profundamente potenciador del bienestar humano.”

¿De que trata PSIARTEC 2026?

PSIARTEC 2026, bajo el lema: “Mediando entre arte y ciencia para la vida”, convoca a psicólogos, artistas, educadores e investigadores a dialogar a través de diferentes actividades a realizarse durante el congreso, sobre cómo la psicología puede aportar evidencia y estructura a las intervenciones artísticas, y cómo las artes pueden enriquecer la comprensión de la psique venezolana.

En el contexto actual, esta iniciativa cobra una relevancia social crítica en el país. Las artes han demostrado, con evidencia científica, ser vehículos fundamentales para la resiliencia, la elaboración del duelo, la construcción de ciudadanía y el bienestar subjetivo.

En este sentido, la arteterapia y las terapias artístico-creativas, cuentan con el reconocimiento formal de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), dentro del ámbito de la atención psicológica en el país.

La participación virtual o presencial al congreso, se formaliza en: www.funvepsiarte.org, donde está disponible la extensa programación que inicia el 18 de noviembre (a manera de pre-congreso), la cual supera más de medio centenar de actividades, entre conferencias magistrales, conferencias nacionales e internacionales, ponencias, talleres, instalaciones, conversatorios, presentaciones de libros y exhibición, con profesionales de Israel, Estados Unidos, Argentina, Chile, Francia, Serbia, España y Venezuela.

La robusta agenda académica y cultural incluye una variedad de temáticas que abordan la musicoterapia, la arteterapia, drama-teatroterapia, cineterapia, danzaterapia, la experiencia artística receptiva hasta la escritura creativa, destacando participaciones como las de Nisha Sajnani (Universidad de Nueva York), Osbelis Beltrán Díaz, María Angélica Alvarado González, Elías González, Edsel Moreno, Desiree Madeline Pino Teixeira, Karla Parra, Luis Roberto Formaiano y la exhibición fotográfica de Lusymar Blanco Delgado.

El objetivo principal de PSIARTEC 2026 es instituir un espacio académico y profesional de referencia, no solo nacional sino también con impacto internacional, para el análisis, la difusión y el debate riguroso de los procesos psicológicos subyacentes a la experiencia estética, la producción creativa y la apreciación artística.

El congreso rinde homenaje a la destacada psicóloga, analista junguiana y psicodramatista, la maestra Niksa Fernández (n. 1933), quien a lo largo de su dilatada trayectoria, entre otros aportes y méritos, ha liderado y fundado instituciones fundamentales como el Instituto Venezolano de Psicodrama y Psicología Humanista, el Instituto Venezolano de Gestalt y la Escuela Venezolana de Psicodrama.

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