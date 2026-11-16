Bajada de la Divina Pastora: Arquidiócesis de Barquisimeto revela detalles de la convocatoria

El coordinador general de la procesión para la bajada de la Divina Pastora, Humberto Tirado, reveló detalles sobre la convocatoria de este año.

Actualmente la Iglesia Católica en el estado Lara, está organizando los últimos detalles para la edición 169 de la bajada de la Divina Pastora en la ciudad de Barquisimeto.

Bajada de la Divina Pastora

De acuerdo con la información proporcionada, a partir del 5 de enero de 2027, iniciará la bajada de la sagrada imagen desde el Santuario de Santa Rosa.

De acuerdo con Tirado, "las 110 parroquias estarán peregrinando durante 9 días, hasta el 14 de enero, y allí todos, 110 parroquias y 29 vicarías, junto a nuestro obispo auxiliar y nuestro obispo residente, estaremos peregrinando hasta la Catedral".

Adicionalmente, señala que para esta nueva edición de la bajada de la Divina Pastora, contarán con una iniciativa impulsada por artistas plásticos locales, quienes donaron y subastaron obras de arte con el fin de recolectar fondos, los cuales son para la logística y movilización de los fieles durante esta procesión.

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