Carrera Charity Run/Walk 2026 genera cierre vial este 15 de noviembre: horario y desvíos en Baruta

Para este domingo 15 de noviembre, con motivo de la carrera Charity Run/Walk 2026 - Solidaridad en Movimiento en Las Mercedes.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Baruta informó que el horario de la actividad será de 6:00 a.m hasta las 10:00 a.m.

¿Cuáles vias estarán cerradas por la carretera?

Estarán cerradas la Avenida Principal de las Mercedes (desde la Plaza Alfredo Sadel) y la Avenida Río de Janeiro en ambos sentidos (entre la calle Monterrey y la Avenida Horacio Lemoine).

Las rutas alternas reales y recomendadas para circular por la zona durante el horario

Avenida Francisco de Miranda: Funciona como la principal alternativa vial en sentido este-oeste para sortear el sector de Las Mercedes por la parte norte.

Conecta de forma fluida los municipios Chacao, Sucre y Libertador, permitiendo evitar los tramos bloqueados hacia el sur de la autopista

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro Jefe de Jefes (antigua Autopista Francisco Fajardo): Es la arteria vial rápida recomendada para el tránsito vehicular longitudinal a lo largo del valle de Caracas.

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