Navidad en medio del duelo: psicóloga responde a la polémica sobre si se debe celebrar o no

Recientemente se generó un debate en redes sociales sobre si los venezolanos deben celebrar o no las festividades decembrinas de este año, tomando en cuenta las miles de pérdidas que sufrió el país el pasado 24 de junio como consecuencia de los terremotos.

La polémica se produjo por las declaraciones del periodista Gabriel Méndez, donde este insta a los venezolanos a celebrar Navidad y Fin de Año, pese al luto que embarga a gran parte de la población debido a la tragedia. Al respecto, la psicóloga Carol Castillo ofreció una lectura clínica y social sobre el impacto emocional que este tipo de mensajes deja en la población.

La especialista señaló que existen fundamentos comprensibles detrás de la reacción colectiva debido a las palabras del comunicador. Explicó que el impacto de los sismos que afectaron principalmente al estado La Guaira trasciende lo local y probablemente esto se debe a los lazos históricos y familiares que unen a esa región con el resto del país.

"Lo ocurrido en La Guaira no fue un acontecimiento que impactó únicamente a las familias que vivieron directamente la tragedia, sino que tuvo una repercusión emocional y social a nivel nacional. Hay que comprender que detrás de La Guaira existe una historia. Después del deslave de 1999, muchas familias tuvieron que ser reubicadas en distintas ciudades del país. En esos nuevos espacios construyeron amistades, establecieron vínculos, formaron familias y, en algunos casos, posteriormente regresaron a La Guaira. Esto significa que quedaron pequeños enlaces de esa historia distribuidos por diferentes lugares de Venezuela. Por eso, posiblemente, cuando hablamos de esta tragedia, no estamos hablando solamente de personas desconocidas para el resto del país", precisó Castillo.

A su juicio, esto explica los motivos por los que el impacto emocional tras la tragedia "trascendió las fronteras geográficas de La Guaira y se convirtió en una experiencia de profundo significado colectivo".

De esta manera destacó que el debate no solo gira en torno a una opinión sobre la celebración de las fiestas, sino al reconocimiento de una sensibilidad compartida.

Carol Castillo, quien es integrante del Centro Integral y Pedagógico Crecer ubicado en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, analizó el mensaje de Méndez y detalló que su principal desacierto radicó más en la forma con la que transmitió su mensaje que en la intención de fondo del mismo. "Considero que el principal problema estuvo en la forma en la que transmitió su mensaje, particularmente en el tono, el sarcasmo y la falta de tacto que pudo percibirse en sus declaraciones", dijo al reconocer que eso pudo generar un efecto adverso entre quienes atraviesan pérdidas recientes.

“Debemos comprender que cada persona tiene una manera particular de afrontar el duelo. No todas atraviesan las pérdidas al mismo ritmo ni experimentan las mismas emociones en un momento determinado. Mientras algunas personas pueden haber encontrado herramientas para comenzar a retomar su cotidianidad, otras todavía están esperando recuperar a sus familiares de los escombros. Para estas últimas, incluso puede que el proceso de duelo ni siquiera haya comenzado, porque todavía existe una incertidumbre y una espera profundamente dolorosa”, indicó la experta.

Por tal motivo, Castillo advirtió que un mensaje emitido sin considerar estas diferencias emocionales puede hacer que los afectados se sientan invalidados o solos, mientras que quienes desean retomar su cotidianidad se sienten culpables. Cuando se emite un mensaje sobre celebrar o retomar las festividades, es necesario considerar que no todas las personas están emocionalmente en el mismo lugar".

Expuso que es posible que la intención del comunicador fuera "transmitir un mensaje de ánimo, motivación o de permitir que las personas continúen con sus vidas", pero terminó generando un efecto contrario que trajo sentimientos de culpa, inseguridad e, incluso, cuestionamientos sobre si celebrar representa, de alguna manera, una falta de respeto hacia quienes están sufriendo.

¿Qué pasa con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?

En cuanto al debate sobre si se deben festejar o no las fechas decembrinas pese a la tragedia vivida en el país, Castillo destacó la importancia de establecer una diferencia entre la celebración festiva y el sentido espiritual o familiar de la época. Recalcó que para muchos diciembre es sinónimo de entretenimiento, viajes o descanso, pero para otros es un espacio de fe, agradecimiento, reencuentro y solidaridad; es decir, que "cada persona construye un significado particular alrededor de estas fechas".

“No debemos reducir la Navidad únicamente a una expresión de alegría o entretenimiento. Para muchas personas es una fecha que conecta con sus valores, su fe, la importancia de la familia y el significado de la vida”, sostuvo.

Del mismo modo, la psicóloga concluyó que atravesar por un momento difícil no obliga a suspender todas "las dimensiones de la existencia humana". Por ello, hizo un llamado a comprender que “la empatía no consiste en exigir que todos sintamos el mismo dolor ni que todos celebremos de la misma manera; consiste en comprender que, incluso frente a una misma tragedia, cada persona está viviendo una experiencia emocional distinta”.

Y agregó: "El dolor y la celebración pueden coexistir sin que necesariamente uno invalide al otro. Reconocer la importancia de la Navidad no significa olvidar a quienes están sufriendo, así como vivir el duelo tampoco significa que debamos renunciar a todas las expresiones de esperanza y espiritualidad".

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