Restringen el paso vehicular en Chacao este 14 y 15 de noviembre: horarios y vías alternas

La Alcaldía de Chacao anunció el cierre de la avenida Francisco de Miranda debido a la Carrera Caminata Bancaribe este domingo 15 de noviembre.

Según el comunicado oficial, la actividad deportiva comenzará en la Torre Galipán y afectará el tránsito vehicular desde este sábado 14 de noviembre.

Los conductores y vecinos del municipio Chacao deben tomar previsiones ante la restricción de paso en esta importante arteria vial de Caracas. El evento contará con despliegue en varios tramos de la zona desde horas de la mañana.

Horarios del cierre en la avenida Francisco de Miranda

Las labores de montaje obligarán a cerrar un canal de la avenida Francisco de Miranda a partir del sábado 14 de noviembre desde las 8:00 p. m. El paso quedará restringido de manera parcial durante la noche previa al evento deportivo.

El domingo 15 de noviembre, la Carrera Caminata Bancaribe se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. Durante este bloque de tres horas, el recorrido abarcará el tramo comprendido entre las cercanías de El Rosal, Chacao y Altamira.

Vías alternas en el municipio Chacao

Para evitar retrasos en el traslado por el este de Caracas, los conductores disponen de rutas paralelas a la avenida Francisco de Miranda. La avenida Libertador representa la opción principal en sentido este y oeste, con acceso directo a la altura de El Rosal y Chacao.

Otra alternativa real para el tránsito vehicular es la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, ideal para desplazamientos largos sin ingresar al casco central del municipio. Quienes se movilicen por la zona norte pueden utilizar la avenida Blandín, la avenida San Juan Bosco o la avenida Luis Roche en Altamira.

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